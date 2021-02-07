شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بالمستهل بضغوط هبوط 3 قطاعات على رأسها الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.42% خاسراً 11.21 نقطة ليصل إلى مستوى 2659.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 39.4 مليون سهم محققة ما قيمته 55 مليون درهم من خلال تنفيذ 680 صفقة لعدد 29 سهماً، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.70%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.90%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 4.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، ثم قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.12%، 0.01%، على التوالي.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بمستهل جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.95%، ثم سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 14.90%، وتراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 5%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.81%، فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.2 مليون ورقة بقيمة 17 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 3.20%.

في سياق متصل أعلنت شركة أرامكس، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير الجاري، لمناقشة أعضاء مجلس الإدارة النتائج الأولية لعام 2020، وذلك للمصادقة عليها.

في السياق ذاته أعلنت شركة دي إكس بي إنترتيمنتس، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير الجاري، لمناقشة مراجعة محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة، مراجعة البيانات المالية لفترة الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، مراجعة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، مراجعة تقرير الحوكمة للعام 2020 وباقي المستندات ذات الصلة، كما سيناقش الاجتماع النظر في العرض المقدم من شركة مراس للترفيه والتسلية للاستحواذ على رأس مال الشركة المصدر، ومراجعة تقارير المستشارين المستقلين المعينين من قبل الشركة فيما يتعلق بالعرض والنظر فيما إذا كان ينبغي توصية العرض للمساهمين، والنظر في إشعار التحويل المؤرخ 31 يناير 2021 من مراس للتسلية والترفيه ومراس القابضة فيما يتعلق بتحويل سندات الشركة الحالية القابلة للتحويل.

في سياق منفصل أعلنت شركة شركة المدينة للتمويل والاستثمار – ALMADINA، فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة، بدءاً من اليوم الأحد.