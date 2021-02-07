شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 7-2-2021 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 7-2-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس بالبنوك المصرية، حيث استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وارتفع سعر الجنية الإسترلينى مسجلا 21.36 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وعلى الجانب الاخر، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها يـوم الخميس الماضى 4 فبراير 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%، انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.4% في ديسمبر 2020 من 5.7% في نوفمبر 2020، مدفوعاً بشكل أساسى بانخفاض أسعار الخضروات الطازجة.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 18.69 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس 18.74 جنيه للشراء، 18.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.36 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس 21.22 جنيه للشراء، 21.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 48.85 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس 48.89 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع.