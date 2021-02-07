شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سهم "جهينة" بنسبة 7.88% بعد القبض على سيف صفوان ثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، بنسبة 7.88% بعد مرور 20 دقيقة من بدء جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ليصل إلى مستوى 6.2 جنيه، بحجم تداول بلغ 18.7 ألف سهم بقيمة 116 مليون جنيه عبر تنفيذ 7 صفقات.

وجاء ذلك بعدما أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، استدعاء سيف الدين صفوان ثابت الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، ومتحفظ عليا حالياً، ولم يرد إلى الشركة أي معلومات عن أسابب التحفظ.

وقالت شركة جهينة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد:"في ظل المتغيرات الحالية والتحقيقات الجارية مع المهندس صفوان أحمد ثابت الذي قام بتقديم استقالته من مجلس إدارة الشركة نظراً لحبسه احتياطياً على ذمة تحقيقات تخص أمور شخصية لا دخل للشركة بها، ينوه مجلس الإدارة إلى أنه قد تم استدعاء سيف الدين ثابت الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، ومتحفظ عليا حالياً، ولم يرد إلى الشركة أي معلومات عن أسابب التحفظ".