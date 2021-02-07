شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جي إف إتش" يهبط ببورصة البحرين بمستهل جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسراً 0.18 نقطة ليصل إلى مستوى 1461.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 848.3 ألف سهم بقيمة 100.4 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.92% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.18%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.

في سياق متصل أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية، تغيير موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير الجاري إلى يوم الأحد الموافق 28 فبراير الجاري.

في سياق آخر أعلن بنك البحرين الوطني، موافقة مصرف البحرين المركزي، على طلبه لتأجيل انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة القادمة الممتدة من مارس عام 2021 وحتى مارس 2024، وتمديد مدة مجلس الإدارة الحالي حتى سبتمبر عام 2021، وسيتم الافصاح عن الموعد الجديد لإجراء الانتخابات في وقت لاحق.