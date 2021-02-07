شكرا لقرائتكم خبر عن جهينة في بيان للبورصة: التحفظ على سيف صفوان ثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، استدعاء سيف الدين صفوان ثابت الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، ومتحفظ عليا حالياً، ولم يرد إلى الشركة أي معلومات عن أسباب التحفظ.

وقالت شركة جهينة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد: "في ظل المتغيرات الحالية والتحقيقات الجارية مع المهندس صفوان أحمد ثابت الذي قام بتقديم استقالته من مجلس إدارة الشركة نظراً لحبسه احتياطياً على ذمة تحقيقات تخص أمور شخصية لا دخل للشركة بها، ينوه مجلس الإدارة إلى أنه قد تم استدعاء سيف الدين ثابت الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، ومتحفظ عليه حالياً، ولم يرد إلى الشركة أي معلومات عن أسابب التحفظ".

أضافت أن رئيس مجلس الإدارة أكد أن الشركة ملتزمة بكافة أحكام القوانين وقواعد الإفصاح والشفافية المحددة من هيئة الرقابة المالية.