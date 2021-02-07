شكرا لقرائتكم خبر عن 437 مليون جنيه خسائر شركة الحديد والصلب فى 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه يوم 4 فبراير الجاري، على المركز المالي للشركة عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 2020، وحققت الشركة خسائر بلغت 437.1 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 478.2 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماصي، تمهيداً للمراجعة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، بنسبة انخفاض 0.91%.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 2020، بلغت 555.3 مليون جنيه مقابل 583.3 مليون جنيه خلال فترة المقارنة من العام الماضي بنسبة انخفاض 0.95%، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام، قد أعلنت أن الأولوية للوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية هى حقوق ومكتسبات العاملين وإعطائهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونا، وذلك بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأن تعويضات العمال ستكون مجزية ولن تقل عن 225 ألف جنيه لكل عامل في الشركة.

وأفادت الوزارة أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية في حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هى الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات واسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم في شركاتها التابعة.