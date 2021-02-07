شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 7-2-2021.. ويسجل 15.62 جنيه بالبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه المصرى، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 7-2-2021، وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، ومسجلا في البنك الأهلى المصرى 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

وعلى صعيد آخر، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، الخميس الماضى الموافق 4 فبراير، إن لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك قررت استمرار الشهادة البلاتينية، والتى تبلغ مدتها 3 سنوات بسعر عائد ثابت 11% سنويًا ويصرف العائد شهريًا.

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الشهادة البلاتينية ذات عائد 11%، تشهد إقبالًا مستمرًا بما يزيد على 2 مليار جنيه يوميًا من الأموال الجديدة.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.