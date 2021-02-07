شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. تترواح بين 24-27 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 7-2-2021 استقرارا وفقا لما أكدته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن سعر الدواجن فى المزرعة 21 جنيها للكيلو، وأن السعر للمستهلك يتراوح بين 24-27 جنيها للكيلو، أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 29-30 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، وأن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة بين 30- 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم.

وأضاف السيد لليوم السابع أن سعر كرتونة البيض اليوم سجل في المزرعة 27 جنيها، وسجلت أسعار المستهلك 30 - 35 جنيها، أن سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة بـ 33 جنيها ويصل السعر للمستهلك إلى ما بين 37-40 جنيها.