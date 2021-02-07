شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قطاعات تصعد بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.50% رابحاً 28.31 نقطة ليصل إلى مستوى 5722.50 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.60% رابحاً 37.02 نقطة ليصل إلى مستوى 6256.30 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% رابحاً 10.51 نقطة ليصل إلى مستوى 4670.83 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.46% رابحاً 22 ليصل إلى مستوى 4834.62 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 254.3 مليون سهم بقيمة 27.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5933 صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.33%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 2.27%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.80%، ثم قطاعي الاتصالات والموارد الأساسية بنسبة 0.61%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.51%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.41%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.08%.

في سياق متصل أعلن البنك الأهلي الكويتي، تعيين عمر طارق وهبي بمنصب الرئيس التنفيذي لفروع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وباشر مهام منصبه اعتباراً من اليوم الأحد.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، أن إحدى شركاتها التابعة، شركة المعادن والصناعات التحويلية، تلقت إخطاراً من بلدية الكويت (فرع الجهراء) بإزالة الشركة من موقعها في منطقة جنوب أمغرة، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص، ولا يوجد تأثير مادي في الوقت الحالي.

في سياق منفصل أكدت شركة كي جي إل لوجستيك، وشركاتها التابعة والزميلة، حرصها الشديد في الحفاظ على المال العام، وأنها لا علم لها بتصريح أحد أعضاء مجلس الأمة الموقرين بشأن ارتكاب إحدى الشركات تجاوزات على المال العام.