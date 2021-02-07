شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بدجت السنوية ترتفع 5% وتوصية بتوزيع 1.25 ريال للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت"، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 5.2% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 187.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 178.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 196.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 189.2 مليون ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع العام 2020 إلى الزيادة في صافي أرباح مبيعات السيارات، حيث أدت الزيادة في مبيعات السيارات وأرباحها الى ارتفاع المعدلات الربحية في النصف الثاني من العام، وبذلك تم تعويض الانخفاض في عائدات التأجير التي نتجت خلال فترة التأثر بجائحة كورونا.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 977.2 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.043 مليار ريال خلال العام 2019.

ويعود سبب الانخفاض في الإيرادات هذا العام مقارنة بالعام الماضي إلى تأثر الأعمال خلال جائحة كورونا حيث أدى الى تعطيل الأنشطة الاقتصادية التي أثرت بشكل سلبي على الايرادات من التأجير طويل الأجل وقصير الأجل والذي تم تعويضه من خلال الزيادة في مبيعات السيارات وأرباحها لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020، بقيمة 89 مليون ريال، موزعة على عدد 71.2 مليون سهم، بواقع 1.25 ريال للسهم، وبما نسبته 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 108.5 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 130.3 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.