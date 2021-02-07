شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك البلاد ترتفع 8.4% في 2020 لزيادة إجمالي دخل العمليات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال بنك البلاد، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 8.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 1.348 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.243 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 3.3 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 2.8 مليار ريال خلال العام 2019.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 8%، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية و مكاسب تحويل عملات أجنبية وقابلها انخفاض في صافي (خسائر)/ مكاسب الاستثمارات وصافي دخل أتعاب وعمولات ودخل العمليات الأخرى وتوزيعات أرباح.

وارتفع إجمالي دخل العمولات إلى 4.3 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل إجمالي دخل عمولات بلغ 3.9 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك كان قد حقق صافي ربح بلغ 1.1 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، مُقابل صافي ربح بلغ 1.02 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق.