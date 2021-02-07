شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة "أعيان للإجارة" يقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين مقابل عملية خفض رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار المدرجة بسوق الكويت المالي بتوزيعات نقدية للمساهمين، مقابل عملية خفض رأس المال، بمعنى إعادة جزء من عملية الخفض في شكل توزيع نقدي ينتظر أن يكون في حدود 12 %.

وكل مساهم يملك ألف سهم على سبيل المثال تصبح كمية أسهمه الجديدة 880 سهما، ويعاد له الـ120 سهما المخفضة بالقيمة الاسمية، وتقدر قيمة المبالغ الإجمالية التي ستعيدها الشركة للمساهمين 10 ملايين دينار، بحسب مصادر لصحيفة "الجريدة".

يذكر أن الشركة حققت 20 مليون دينار من عمليات التسوية التي تمت في العام الماضي 2020.

ونجحت الشركة خلال المرحلة الماضية في عقد سلسلة تسويات ناجحة مع عدد من البنوك الدائنة، وترتب على تلك التسويات تحقيق أرباح جيدة من الخصومات التي حصلت عليها من البنوك.

واعتمدت الشركة، في هيكلة ديونها، على عمليات السداد العيني بأسهم غير مدرجة تم تقييمها بمستويات جيدة انعكست إيجابا على الشركة.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة إجراءات خفض رأسمالها بقيمة 10 ملايين دينار تقريبا، أي ما يعادل نحو 12 % من رأسمال الشركة المدفوع، والبالغ 81 مليونا، على أن تخضع توصية مجلس الإدارة لموافقة الجمعية العمومية المقبلة، وموافقات الجهات الرقابية.

كما أنه من المرتقب أن تقدم الشركة إفصاحا شاملا اليوم عن تفاصيل عملية خفض رأس المال وآليات التوزيع النقدي بالتفصيل.