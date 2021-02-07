شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بوصول العجز في ميزانية الكويت إلى ما بين 8 إلى 10 مليار دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد إن العجز في الميزانية للعام المالي الحالي قد يتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات دينار.

وأوضح الرشيد أن الكويت ومنذ عام 2010 إلى 2015 استطاعت تحقيق فوائض في الميزانية بلغت 28 مليار دينار للاحتياطي العام، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ولكن بسبب عدم إدارة الملف المالي بشكل سليم، فقد بلغ إجمالي العجوزات المتراكمة بحسب البيانات الختامية للموازنة العامة منذ 2015 إلى الآن نحو 28 مليار دينار أيضا.

وحول أبرز الحلول لسد العجز في الميزانية، أوضح الرشيد ان الكويت في ورطة اقتصادية، لذلك لابد من إقرار قانون الدين العام بخطة واضحة وإصلاحية، وتنويع قاعدة الدخل.

بحيث يجب أن يكون هناك مصدر للدخل غير النفط، من خلال فرض رسوم وضرائب على الشركات في المقام الأول، وإعادة تسعير أملاك الدولة وفق خدماتها، وتحرير الأراضي لإعطاء فرصة للقطاع الخاص للاستثمار، ووقف الهدر، ووقف المنح الخارجية بدلا من الدخول في دوامة خطيرة،.

وأكد ان الحديث عن عدم وجود عجز في الميزانية وأن الكويت يجب أن تسحب من صندوق احتياطي الأجيال هو كلام غير مسؤول، مؤكدا أن عدم وجود خطة واضحة من الحكومة في كيفية صرف الدين العام يعد من أبرز الأسباب لتأخيره.

ومؤخرا، كشفت وزارة المالية الكويتية عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة التسعة أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 5.39 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات تراجعا بنسبة 45.5% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2019 والتي كانت فيه بقيمة 12.67 مليار دينار ووصلت إلى 6.9 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020.

كما انخفضت إجمالي مصروفات الجهات الحكومية بنسبة 14.2 % من 11.88 مليار دينار إلى 10.19 مليار دينار، فيما ارتفعت الإلتزامات بنسبة 17 % من 1.8 مليار دينار إلى 2.1 مليار دينار.

وكشفت الوزارة في وقت سابق، عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة الثمانية أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 4.7 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات خلال الفترة من 1 أبريل 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 قد بلغ 6.1 مليارات دينار، فيما بلغ اجمالي المصروفات للجهات الحكومية نحو 8.5 مليار دينار.

وكان ديوان المحاسبة الكويتي كشف في تقرير صدر في الشهر قبل الماضي، عن أن العجز المحقق في ميزانية 2019 /2020 والذي بلغ 3.9 مليارات دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الإيرادات.

وأوضح التقرير أن الايرادات الفعلية في تلك الفترة بلغت 17.2 مليار دينار، وأما المصروفات الفعلية فبلغت 21.1 مليار دينار.