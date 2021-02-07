شكرا لقرائتكم خبر عن سابك الثانية عالمياً بالعلامات التجارية في قطاع الكيماويات بقيمة 4.017 مليار دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم احتلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، على المرتبة الثانية عالمياً في قائمة أعلى العلامات التجارية لشركات الكيماويات، وعززت مكانتها ضمن أفضل 25 علامة تجارية لشركات الكيماويات في العالم، ضمن أفضل 500 علامة تجارية عالمية لعام 2021.
وقدر تقرير عام 2021 الصادر من "براند فاينانس" لأفضل 25 شركة كيماويات عالمياً قيمة العلامة التجارية لشركة "سابك" بما يعادل 4.017 مليار دولار، وذلك رغم تراجع قيمة العلامات التجارية لشركات الكيماويات عام 2020 بنسبة 8% عن العام السابق بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، حسبما أوردت كالة الأنباء السعودية "واس".
يذكر أن "سابك"، بعد نجاح المرحلة الأولى في 2019، أطلقت في يوليو 2020 المرحلة الثانية من الحملة الإعلانية العالمية للهوية وذلك ضمن إطار استراتيجية الشركة للعام 2025، لتعزيز الصلة مع الزبائن والأطراف ذات العلاقة وتعريفها بإسهامات "سابك" في توفير الحلول المستدامة لمواجهة أصعب التحديات في العالم.
يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" يوسف البنيان، توقع مؤخرا، ارتفاع مبيعات وأرباح سابك هذا العام، مشيرا إلى أن برامج لقاحات كورونا التي تعتمدها الدول ستسهم بارتفاع الايرادات بنسبة تتراوح بين 2 و5%، حسبما أورد موقع قناة العربية.
وحققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أرباحا فصلية في الربع الرابع من 2020، بلغت 2.22 مليار ريال، مقابل خسائر 0.89 مليار ريال، في الربع الرابع من 2019، ومقابل أرباح 1.09 مليار ريال، في الربع السابق بنمو 103.6%.
كما حققت الشركة أرباحا تشغيلية في الربع الرابع 3.69 مليار ريال، مقابل خسائر تشغيلية 1.44 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغت قيمة الأرباح خلال 2020، نحو 40 مليون ريال، مقابل 5.2 مليار ريال، في 2019، بنسبة تراجع 99.3% ويعود ذلك إلى الزيادة في الكميات المباعة وانخفاض في متوسط تكلفة المبيعات بالإضافة الى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية، الصافي - بمبلغ 0.3 مليار ريال، بلغت حصة سابك منها 0.3 مليار ريال.