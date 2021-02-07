شكرا لقرائتكم خبر عن سابك الثانية عالمياً بالعلامات التجارية في قطاع الكيماويات بقيمة 4.017 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم احتلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، على المرتبة الثانية عالمياً في قائمة أعلى العلامات التجارية لشركات الكيماويات، وعززت مكانتها ضمن أفضل 25 علامة تجارية لشركات الكيماويات في العالم، ضمن أفضل 500 علامة تجارية عالمية لعام 2021.

وقدر تقرير عام 2021 الصادر من "براند فاينانس" لأفضل 25 شركة كيماويات عالمياً قيمة العلامة التجارية لشركة "سابك" بما يعادل 4.017 مليار دولار، وذلك رغم تراجع قيمة العلامات التجارية لشركات الكيماويات عام 2020 بنسبة 8% عن العام السابق بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، حسبما أوردت كالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن "سابك"، بعد نجاح المرحلة الأولى في 2019، أطلقت في يوليو 2020 المرحلة الثانية من الحملة الإعلانية العالمية للهوية وذلك ضمن إطار استراتيجية الشركة للعام 2025، لتعزيز الصلة مع الزبائن والأطراف ذات العلاقة وتعريفها بإسهامات "سابك" في توفير الحلول المستدامة لمواجهة أصعب التحديات في العالم.