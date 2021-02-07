شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية تتجاوز 3 تريليون دولار بنهاية 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، إن المؤشرات الإحصائية الحالية تشير إلى أنه وبنهاية 2020، بلغت القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية أكثر من 3 تريليون دولار.

وبحسب بيان مجلس التعاون على موقعه الإلكتروني، أضاف الحجرف، خلال لقاء مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبدالله القويز، أن عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغت 653 شركة مساهمة تمثل 96% من إجمالي الشركات المساهمة المدرجة في أسواق دول المجلس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة دور السوق الخليجية المشتركة وأهمية متابعة تطبيق مساراتها العشرة في خدمة دول مجلس التعاون واقتصادها، وتحديداً تطبيق المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية.

وتنص المادة على "تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها"، وذلك بهدف تكامل الأسواق المالية، وتنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.

وناقش الاجتماع الجهود التي تبذلها لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في المجال، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.