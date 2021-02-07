شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 7 حتى 11 فبراير الجاري، استحقاق توزيع أرباح صندوق الراجحي ريت، بالإضافة إلى صرف أرباح صندوق ملكية ريت، شركة البابطين، وشركة الجوف.

ويبدأ صندوق ملكية عقارات الخليج ريت، يوم الإثنين، صرف الأرباح المستحقة لمالكي الوحدات عن الربع الرابع من عام 2020، بقيمة 6.810 مليون ريال، بواقع 0.10 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1%.

كذلك تبدأ شركة البابطين للطاقة والاتصالات، يوم الثلاثاء المُقبل، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020 المنتهي في 31 ديسمبر 2020، بقيمة 42.63 مليون ريال، بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من قيمة السهم الإسمية.

وتُستحق، يوم الخميس المُقبل، التوزيعات النقدية لمالكي وحدات صندوق الراجحي ريت عن الفترة من الأول من يوليو 31 ديسمبر من عام 2020، بقيمة 45.3 مليون ريال، بواقع 0.28 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2.8%.

وتبدأ شركة الجوف للتنمية الزراعية "جادكو"، يوم الخميس المُقبل، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020، بقيمة 7.5 مليون ريال، بواقع 0.25 ريال للسهم، وبما يُعادل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.