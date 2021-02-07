خصومات تصل لـ 50%.. إنطلاق عروض الأوكازيون الشتوي 2021 اليوم ولمدة شهر

الشارقة - اميمة ياسر - تنطلق عروض " الاوكازيون الشتوى " لعام 2021 اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة شهر، وسيكون لكل محل أسبوعين، وعلى من يريد المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقاً إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية ومن المتوقع أن تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50%، وأن ذلك سيكون وفقا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة والتنسيق مع المديريات بالمحافظات المختلفة والأجهزة الرقابية بالوزارة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين، كما وجه الوزير بضرورة تيسير كافة الأمور المتعلقة لمشاركة المحلات في الأوكازيون الشتوي من أجل تخفيف العبء على المواطنين.

وكان أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، قال أن المحلات التي ستشارك في الأوكازيون الشتوى، 2021 لهم الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتم تحرير محاضر احالتها الى النيابة، لافتا الى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين حريص على نجاح موسم الأوكازيون الشتوى لإتاحة منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة في العروض وكذلك العمل على تنشيط حركة التجارة.