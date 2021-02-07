شكرا لقرائتكم خبر عن محلات الملابس تبدأ اليوم عروض الأوكازيون الشتوى والتخفيضات تصل لـ70٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ محلات الملابس الجاهزة عروضها لتخفيضات موسم الاوكازيون الشتوى المقرر اليوم لمدة شهر بمشاركة أكثر من 3000 محل على مستوى الجمهورية وتخفيضات تصل إلى 70٪ من سعر المنتج الاصلى، وتوقعات بأن يشهد الموسم الحالى اقبالا كبيرا من المستهلكين على منتجات الملابس الجاهزة والأحذية خلال تلك الفترة.

وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزارى رقم "16” لسنه 2021 ببدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2021 اعتبارًا من يوم 7 فبراير المقبل ولمدة شهر، وان يكون لكل محل أسبوعين، وأن على الجهات المشاركة فى الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وكان المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أكد أنه من المقرر بداية فعاليات موسم الأوكازيون الشتوى فى السابع من فبراير المقبل وسيستمر لمدة شهر موضحا أنه من المتوقع أن تتراوح نسبة التخفيضات هذا العام بين 20 إلى 50 % فى كافة المحافظات.

وأوضح العربى أن الغرف التجارية بالمحافظات أكدت أن موسم التخفيضات المقبل سيشهد اقبالا كبيرا من التجار للمشاركة بشكل رسمى فى الأوكازيون لتنشيط حركة التجارة الداخلية والتى شهدت حالة من الركود خلال الفترة الماضية كما أشارت التوقعات السوقية أنه من المتوقع أن يشهد هذا الموسم إقبالا من المستهلكين أكبر من العامين الماضيين نظرا للتحسن المستمر فى مستوى الدخل للمواطنين.