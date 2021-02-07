شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد مستقرة لتوقف التداول على المعدن الأصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد، حالة من الاستقرار الملحوظ قياسا على سعر الذهب أمس، وذلك بسبب توقف التداول على المعدن الأصفر على المستوى العالمى، وفيما يستقر الذهب في سوق الصاغة عند 797 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم ..

عيار 21 سجل 797 جنيها

عيار 24 سجل 911 جنيها

عيار 18 سجل 684 جنيها

الجنيه الذهب 6376 جنيها

أونصة الذهب 1814 دولارا.

ويشهد سوق الصاغة في مصر توقف التداول على المعدن الأصفر، لكن بعض محلات التجزئة في محافظات الوجه البحرى والقبلى تفتح أبوابها أمام المستهليكن، ويتم بيع الذهب في هذه الحالة على آخر سعر سجله المعدن الأصفر السبت.

سعر الذهب يتغير في مصر على مدار الأسبوع بصورة مستمرة، وذلك تأثرا بما تشهده البورصات الدولية من تغيرات،وكذلك التغيرات في حركة الأسهم والدولار والسندات المطروحة، لأنها جميعا عوامل جذب للاستثمار، وتخلق نوع من التغير في توجهات المستثمرين سواء للذهب أو أي من الأوعية الاستثمارية الأخرى.