شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكبدة البلدى تتراوح بين 110-140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 7-2-2021 استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

واستقرت أسعار الكندوز بين 110-130 جنيها للكيلو، واستقرت السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، واللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

وتتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، استكمال خطتها التنفيذية لبرامج ترقيم رءوس الماشية وتطوير الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية، وعمل برامج توعوية لنشر ثقافة التلقيح الإصطناعى، لتحسين المعدلات ورفع كفاءة الإنتاج الحيوانى وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان، ومتابعة الولادات والمذبوحات وفقا للمعدلات حتى يتم تحديث الحصر بشكل دورى من أجل توفير البيانات الصحيحة والتى تساعد فى وضع الخطط وتحديد احتياجات من اللحوم والأمصال والرعاية، ومراكز تجميع الألبان، والرقابة على عدم ذبح الإناث والبتلو من خلال لجان مرورية ومتابعة جادة لذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية.