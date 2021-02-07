شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصرى الكازاخستانى لمناقشة تنمية التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق جلسات ملتقى مجلس الأعمال المصري - الكازاخستاني بمدينة شرم الشيخ اليوم الأحد، وبمشاركة 250 شركة مصرية و110 شركات كازاخية، بالإضافة الي عدد كبير من الجهات الاقتصادية الرسمية وهئيات تنمية الصادرات والاستثمار في كلا البلدين وأعضاء مجلس الأعمال المشترك.

وقال المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرف التجارية، إن الملتقى سيناقش فرص تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والتشريعات والإجراءات التى من شأنها تسهيل وتنمية التجارة البينية، كما سيتم بحث آليات تنمية التعاون الاقتصادي، وآليات التمويل المتاحة لتنمية الاستثمارات المشتركة .

وأكد العربى، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة كازاخستان كان دافعا كبيرا لمضاعفة حجم الصادرات المصرية للأسواق الكازاخية خلال السنوات الثلاث الماضية حيث بلغت في عام 2017 نحو 50 مليون دولار ووصلت الي نحو 67.3 مليون دولار في عام 2018 بينما بلغت في عام 2019 نحو 84.3 مليون دولار مع ميل الميزان التجاري لصالح الصادرات المصرية، وتشير التقارير المبدئية الي أن صادرات مصر الى كازاخستان خلال الربع الأول من عام 2020 بلغت 18.5 مليون دولار، بينما بلغت خلال الربع الثاني نحو 21 مليون دولار .