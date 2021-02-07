شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية (NRE) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 07-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 94.30 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 99 فلس، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 89 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 99 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 93 بينما مستوى المقاومة هو 95 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط