شكرا لقرائتكم خبر عن منتزهات (MUNTAZAHAT) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 07-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 65 فلس، في ظل تقارب كميات التداول من متوسطها الشهري، كما نلاحظ اختراق السهم لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل مستوى الدعم 62 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 67 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 64.2 بينما مستوى المقاومة هو 65.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط