شكرا لقرائتكم خبر عن سنرجي (SENERGY) يسجل أعلى مستوى في عام -تحليل صباحي- 07-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 23.90 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في عام، كما تمكن السهم من الاغلاق أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يشير الى إمكانية استمرار الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 25 فلس كمستوى أول ثم 27 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 23 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23.50 بينما مستوى المقاومة هو 24.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد