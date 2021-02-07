شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل خليج (GFH) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 07-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 52.10 فلس، لينزلق بذلك اسفل خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض للوصول لمستوى الدعم القوي عند 47 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 55 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 50.9 بينما مستوى المقاومة هو 53.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط