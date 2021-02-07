شكرا لقرائتكم خبر عن المساكن (MASAKEN) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 07-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 27.90 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 24 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 31 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27.1 بينما مستوى المقاومة هو 28.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد