شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة (KGL) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 07-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال نهاية الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 52.60 فلس، في ظل ظهور انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 48 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 54 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 52.3 بينما مستوى المقاومة هو 53.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط