شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء (ERESCO) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 07-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 50.50 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم اسبوعين، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 51 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 45 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 52 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 50 بينما مستوى المقاومة هو 50.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط