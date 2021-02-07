شكرا لقرائتكم خبر عن الأنظمة (ASC) يسجل أعلى مستوى في عام -تحليل صباحي- 07-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 96 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في عام، في ظل ارتفاع كبير في كميات التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 120 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 87 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 90.1 بينما مستوى المقاومة هو 100.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد