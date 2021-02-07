شكرا لقرائتكم خبر عن مدار (MADAR) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 07-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 96.80 فلس نهاية تداولات الخميس الماضي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع انخفاضا في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 88فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 99 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 95.3 بينما مستوى المقاومة هو 98.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط