شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 07-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الأرباح ليغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 185 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 174 فلس. الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 194 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 182.0 بينما مستوى المقاومة هو 186.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط