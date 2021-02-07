شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 07-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 6219 نقطة، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 6160 نقطة، ويلامس المؤشر حاليا خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، وهو ما قد يدفع بالمؤشر لأعلى للوصول لمستوى المقاومة الهام والقوي عند 6320 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,177 وبين مستوى المقاومة هو 6,269 نقطة