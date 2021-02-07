شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 07-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق المؤشر لأسفل ليغلق عند مستوى 10431 نقطة الخميس الماضي، مقتربا من مستوى الدعم الحالي عند 10400 نقطة، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذه الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 10100 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة خاصة جلسة اليوم.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,365 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,498 نقطة