شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشروع استخدام الغاز كوقود للسيارات بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل قطاع البترول من خلال التكامل بين شركاته والشركات العاملة فى مجال تقديم خدمات الغاز الطبيعى وكذلك شركات تسويق المنتجات البترولية على المضى قدماً فى مضاعفة أعداد محطات تموين الغاز الطبيعى بنهاية العام الحالى وزيادة أعداد المستفيدين منها، حيث افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم محطتى تموين الوقود المتكاملتين الجديدتين بالمحافظة.وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بتلك المحطات والتى كانت كالتالى..

1- المحطتان ضمن خطة نشر 15 محطة تموين الغاز الطبيعى بالمحافظة.

2- المحطتان تقدمان خدمات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات لأول مرة بالأقصر.

3- ملحق بالمحطتين مركزين لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لخدمة مدينة الأقصر والمناطق المجاورة لها.

4- المحطتين المتكاملتين بالأقصر تأتيان ضمن خطة وزارة البترول لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وبخاصة فى صعيد مصر.

5- خطة نشر المحطات المتكاملة لخدمة المواطنين تراعى زيادة منافذ التموين بالغاز الطبيعى وكذلك مراكز التحويل تحقيقاً لخطط التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات وزيادة الاعتماد عليه ضمن منظومة تداول الوقود بالسوق المحلى.

6- الإسراع فى انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعى فى المحافظات يخدم بقوة أهداف المشروع القومى لزيادة استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات .

7- محطة كارجاس المقامة فى محطة تموين الوقود المتكاملة التابعة لشركة النيل لتسويق البترول ومركز التحويل التابع لها أقيمت على مساحة حوالى ألف متر وتبلغ طاقتها التشغيلية 900 متر مكعب غاز طبيعى فى الساعة ومؤهلة لخدمة تموين حوالى 1200سيارة بالغاز يومياً

8- التواجد لافتتاح محطتى وقود متكاملتين بالأقصر وما يتم تنفيذه من مشروعات بترولية وتنموية متنوعة رسالة من الدولة لأهل الصعيد الأوفياء بأن خطط الدولة التنموية تضع الصعيد كأولوية ضمن رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 .

9- زيادة عدد محطات التموين المتكاملة وكذا التوسع فى تقديم خدمة التموين بالغاز الطبيعى كوقود والتى تخدم الأهالى بالمحافظة وتحقق أهداف الدولة فى زيادة عدد المستفيدين بتلك الخدمة الحضارية.

10- محافظة الأقصر محافظة أثرية وسياحية وأن تشغيل المواطنين لمركباتهم بالغاز الطبيعى يضيف بعداً بيئياً متميزاً يدعم جهود الترويج السياحى، كما يحقق وفراً متميزاً للمواطنين.

11- المحطتين الجديدتين تم تجديدهما وإدخال خدمة تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود لخدمة أهالى الأقصر ونفذتهما كوادر شركة غاز مصر وتمثلان نموذجاً للتعاون بين شركات تسويق وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى فى الإسراع بتنفيذ خطة وزارة البترول لمضاعفة أعداد محطات تموين الغاز الطبيعى كوقود

12- يتواجد بالمحطتين مركزى تحويل للتسيير على المواطنين بالأقصر والمناطق المتاخمة لها فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى كوقود.