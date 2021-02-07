شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 07-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول المؤشر بهذا الارتفاع تعويض جزء من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق المؤشر مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.88% بما يعادل 75.32 نقطة، وذلك وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، كما يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 8,614.50، ليستهدف مستوى الدعم 8,202.17.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,400.00 ومستوى المقاومة 8,700.00.