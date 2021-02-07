شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 07-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الراجحي (1120) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 3.49% بما يعادل 2.50 نقطة، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 74.80، وليحاول التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 74.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 78.12.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 71.89 ومستوى المقاومة 76.00.