شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 07-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الواحة (3007) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 90.90، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.68% بما يعادل -3.30 نقطة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة المحورية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 90.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 100.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 81.00 ومستوى المقاومة 94.30.