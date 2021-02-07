شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 07-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تراجع سهم ملاذ للتأمين (8020) في تداولاته المبكرة لآخر جلساته ليستند إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق والذي أدى إلا إكساب السهم البعض من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد قبل الإغلاق، ليقلص الكثير من خسائره ويغلق على انخفاض طفيفة بلغت نسبته -0.19% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى المقاومة 21.52، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 25.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.10 ومستوى المقاومة 22.00.