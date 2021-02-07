شكرا لقرائتكم خبر عن ريدان يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد – تحليل صباحي – 07-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ريدان (6012) في آخر جلساته، ليسجل أدنى سعر له عند 31.60، ليستند بذلك إلى مستوى الدعم المهم 32.15، ما أكسبه البعض من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تقليص تلك الخسائر المبكرة، ليغلق السهم على تراجع بلغت نسبته -1.50% بما يعادل -0.50 نقطة، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 32.15، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 29.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.30 ومستوى المقاومة 35.50.