شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يظهر بعض من العلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 07-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم التصنيع (2060) في آخر جلساته، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.15% بما يعادل 0.02 نقطة، وقد جاء ارتفاع السهم وسط بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، أمام استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود الحذر للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.48، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 13.32 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.48 ومستوى المقاومة 13.32.