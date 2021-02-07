شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يستند لدعم محوري – تحليل صباحي – 07-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أنابيب (2200) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم المحوري 19.20، والذي يتزامن مع استناده أيضاً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 19.20، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 20.58 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.50 ومستوى المقاومة 20.58.