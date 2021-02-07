شكرا لقرائتكم خبر عن الخزف يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 07-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الخزف (2040) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 5.30% بما يعادل 2.45 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليهاجم السهم مرة أخرى مستوى المقاومة المحوري 50.90.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 50.90، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 54.68.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 46.20 ومستوى المقاومة 54.00.