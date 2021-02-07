شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجنوبية يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 07-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع أسمنت الجنوبية (3050) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 2.33% بما يعادل 2.00 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 84.90، ليستهدف مستوى المقاومة 95.14.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 82.90. ومستوى المقاومة 91.20.