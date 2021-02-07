شكرا لقرائتكم خبر عن أسترا الصناعية يمحو خسائره المبكرة – تحليل صباحي – 07-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم أسترا الصناعية (1212) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 24.56، ارتد منه السهم ارتفاعاً ليمحو تلك الخسائر المبكرة ويغلق على عدم تغيير، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 26.10، ليستهدف مستوى الدعم المهم24.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 26.10.