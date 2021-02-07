شكرا لقرائتكم خبر عن «إمداد» تدرس الاستحواذ على شركتين لإدارة المرافق المتخصصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

كشف جمال عبد الله لوتاه، الرئيس التنفيذ لمجموعة «إمداد»، عن تلقي المجموعة العديد من الطلبات للاستحواذ على شركات خدمات، وقال إنه تتم مناقشة أفضل الفرص ومن بينها شركتين لتقديم خدمات نوعية ستمثل إضافة للمجموعة خلال المرحلة المقبلة، فيما تواصل «إمداد» مساعيها لوجودها في السوقين السعودي والمصري على وجه الخصوص.

وساهمت جائحة «كوفيد-19» في تراجع أرباح شركات إدارة المرافق في الإمارات بنسبة تتراوح بين 10و 15% خلال 2020، مقارنة بالعام 2019، فيما أعادت الجائحة هيكلة الخدمات المقدمة في القطاع بناء على معطيات ومتطلبات وخبرات وتجهيزات جديدة للعمل بأسعار تنافسية في الوقت ذاته، الأمر الذي ساهم في انخفاض حجم السوق بنسبة تتراوح بين 10 و 20%، مقارنة بالعام 2019.

ونظراً لارتباط نمو قطاع إدارة المرافق بنشاط قطاع العقارات والإنشاءات بشكل عام، ارتفعت المنافسة بين شركات إدارة المرافق المتكاملة وبين المطورين العقاريين من جانب وبين الشركات التي تقدم الخدمات كأعمال ثانوية، لتحصل الشركات المتخصصة على الحصة الأكبر من السوق.

وكشف جمال عبد الله لوتاه، الرئيس التنفيذ لمجموعة «إمداد»، رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، في تصريحات لـ ”الخليج 365” عن جملة من التحديات واجهت قطاع إدارة المرافق بفعل جائحة «كوفيد-19» شأنها شأن العديد من القطاعات التي فرضت عليها الأزمة إحداث تغيرات نوعية في الخدمات ومستواها وأسعارها، مشيراً إلى أن تغير نوعية ومستوى الخدمات تبعه انخفاض في معدلات الأرباح بنحو 10%، أما الأسعار فقد شهدت تبايناً كبيراً بين الشركات وبعضها بفعل قوة المنافسة.

الخدمات المتكاملة

وقال لوتاه: إن أزمة «كوفيد-19» أخرجت العديد من الشركات من سوق خدمات إدارة المرافق في الإمارات خلال 2020، بسبب انحسار أعمالها على قطاع محدد تأثر بشدة من الأزمة أو تقديمها لخدمة أو خدمتين فقط، وبالتالي توقفت أعمالها لاسيما خلال فترة الإغلاق الاقتصادي التي امتدت لعدة أشهر، الأمر الذي صب في صالح الشركات المتخصصة التي تقدم حزمة خدمات متكاملة من أهمها خدمات التطهير والتعقيم على مدار الساعة، لاسيما في المرافق التي تعمل على مدار 24 ساعة مثل القطاع الصحي والمطارات والموانئ والجمارك وغيرها من المواقع.

وأكد لوتاه أن الشركات واجهت خلال العام 2020 تحدي الحفاظ على صحة وسلامة كوادرها العاملة من العدوى لاسيما في المواقع التي تشهد احتكاكاً بشرياً مستمراً مثل: مرافق القطاع الصحي والتجزئة والتسوق والنقل والمواصلات بشكل خاص، كما تعرضت خدمات جمع النفايات لضغوط كبيرة خلال فترة الإغلاق، والتي وضعت العمالة في عملية استنفار مستمرة.

وقال: نظراً لاعتماد شركات إدارة المرافق على العمالة الكثيفة، فقد واجهت الشركات تحدي المحافظة على طواقم العمل عبر تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من التباعد الجسدي والمراقبة الصحية للعمال لضمان عدم إصابتهم بالفيروس، فضلاً عن تطهير وتعقيم مرافق العمل والسكن الذي يضم أعداداً كبيرة من العمال.

خبرات جديدة

وأوضح لوتاه أن أزمة «كوفيد-19» وباعتبارها أزمة غير مسبوقة ساهمت في إرساء معايير وإضافة خبرات جديدة للشركات، لتقديم خدمات تلبي متطلبات العديد من القطاعات وللمساعدة في ذات الوقت في مواجهة انتشار الفيروس، ولمساندة أجهزة الدولة للقضاء على الفيروس والبقاء في سباق مع الزمن لتحقيق خطط الأجهزة الحكومية كافة على اعتبار أن ذلك واجب وطني في المقام الأول.

وأكد لوتاه أن تبني التقنيات يدفع عجلة نمو وتطور واستدامة قطاع إدارة المرافق، داعياً إلى ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي وبالأخص تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لتحفيز الابتكار ورفع مستوى الاحترافية وتعزيز الإنتاجية والاستدامة لمواكبة المتغيرات جراء جائحة «كوفيد-19».

قيمة مضافة للخدمات

وعلى مستوى مجموعة «إمداد»، أكد جمال لوتاه، أن المجموعة استطاعت الإبقاء على إيراداتها في نفس مستوى العام 2019، رغم التحديات التي تواجهها مختلف القطاعات هذا العام، حيث لم تسجل «إمداد» أي خسائر خلال الفترة الماضية، كما استطاعت الحفاظ على قاعدة عملائها بشكلٍ عام، عبر إعطائهم مرونة في أسعار الخدمات وسداد الدفعات، مع التنوع الكبير في الخدمات المقدمة، كما أضافت المجموعة عملاء جدداً بنسبة 10%، مقارنة بـ 2019 من القطاعين رغم شدة وصعوبة الظروف التي فرضها «كوفيد-19»، ودون النظر إلى تعظيم الأرباح وزيادة الأرباح وإنما توفير خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء.

تخفيض الأسعار

وقال: عملت «إمداد» على مواكبة متطلبات كافة القطاعات العامة والخاصة في ما يتعلق بخفض التكاليف التشغيلية على مدار العام الماضي، عبر تخفيض الأسعار وتقديم التسهيلات للعملاء، الأمر الذي ساهم في استقرار أعمال المجموعة والشركات التابعة لها.

وأضاف: ساهمت البنية التقنية التي استثمرت فيها المجموعة على مدار السنوات الماضية في انسيابية الأعمال على مدار الساعة لاسيما خلال فترة الإغلاق، حيث وفرت شركة «امتداد» التابعة للمجموعة في توفير الربط الكامل بين الشركات والعملاء والمباني والمنشآت التي تتم إدارة مرافقها بشكل كامل على مدار الساعة.

نمو أفضل 2021

وتوقع جمال عبد الله لوتاه أن يشهد القطاع نمواً أفضل في الإمارات خلال الربع الثاني من 2021 بالتوازي مع التعافي الاقتصادي بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، وانطلاق «اكسبو2020 دبي» مطلع أكتوبر المقبل، وبالتزامن مع النجاح الكبير الذي حققته الإمارات في مجال التطعيم ضد «كوفيد-19»، الأمر الذي سيساهم عودة الأعمال والحياة إلى طبيعتها.