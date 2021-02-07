شكرا لقرائتكم خبر عن السفير جمال بيومى: الزراعة والربط الكهربائى أهم مشروعات التعاون المصرى العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن علاقة مصر والعراق تمتد من لعقود طويلة ويوحد فرصة أمام المستثمرين المصريين فى دولة العراق وخاصة فى مرحلة أعمار العراق.

وأوضح بيومى لـ" الخليج 365" أن العراق يوجد بها كم هائل من الامكانيات وخاصة النفط، بالإضافة إلى امتلاكها كم هائل من الأرض الزراعية ولذلك فأنها تحتاج الخبرة المصرية فى هذه المجالات، لافتا إلى أن من أهم المشروعات التى ستتعاون فيها مصر مع العراق هى المشروعات الزراعية، نظرا لأن دولة العراق، متوقع لها أن تكون دولة زراعية.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه بالإضافة إلى المشروعات الزراعية هو مشروعات الربط الكهربائى وهو من أحد مشروعات مصر الكبرى والذى تستطيع من خلاله تصدير الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق الوصلة الكهربائية بين مصر واليونان، وبين المغرب وإسبانيا، وقد تم الربط بين مصر والسعودية وليبيا.

وقد زار وفدًا حكوميًا عراقيًا من مسئولى وزارات التخطيط والمالية والعمل والشئون الاجتماعية بدولة العراق وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية أول أمس بهدف الاطلاع والاستفادة من الخبرات المصرية فى منظومة التخطيط، وصاحب الوفد الدكتور أحمد نايف الدليمى، سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

ويذكر أن اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التى عقدت بالعراق خلال الفترة من 28-31 أكتوبر الماضى، والتى أثمرت عن توقيع عدد 15 مذكرة تفاهم مشتركة بين الطرفين فى عدد من المجالات، كما لفتت السعيد إلى الزيارة الناجحة التى قام بها الدكتور خالد البتال، وزير التخطيط العراقى فى ديسمبر الماضى، والتى انتهت بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين لفتح آفاق للعلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات العمل المشركة والتى تشمل تطوير السياسات الاقتصادية، التخطيط على المستويات الاستراتيجية والمركزية والقطاعية، موازنة البرامج والأداء، إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بالدولة، والتدريب الإحصائي فى مجال الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.