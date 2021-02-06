الثورة الحقيقية في «وول ستريت»

إعداد: أحمد البشير

أصبحت الأحداث الأخيرة التي شهدتها «وول ستريت» غريبة للغاية، لدرجة أن منصة «نيتفلكس» يقال إنها تخطط لإنتاج عرض تلفزيوني يخلد ذلك. لكن عن ماذا يجب أن تتحدث الحبكة؟ بحسب «الإيكونوميست» قد تتحدث إحدى القصص عن الحركة المناهضة للمؤسسات التي تسببت في فوضى في نظام التمويل العالي، تماماً كما حدث في السياسة. وقد تكون هنالك قصة أخرى عن الأسهم المتقلبة وتجار الإنترنت المتربصين، وأزمة السيولة النقدية في شركات الوساطة المالية. وتقول «الإيكونوميست»: لكن كلا القصتين تتغاضيان عن ما يجري بالفعل، فالحقيقة تتمحور حول كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات لجعل التجارة حرة، وتحويل تدفق المعلومات وتحفيز نماذج أعمال جديدة، وإعادة هيكلة عمل الأسواق. وعلى الرغم من الضجة التي عمت الأسواق في الأسابيع الأخيرة، إلا أن ذلك يَعِدُ بجلب منافع كبيرة طويلة الأجل.

ولا تتوقع أن يسهب كتاب السيناريو في الحديث عن ذلك، إذ سيكون تركيزهم على ال 8 ملايين متابع لصفحة WallStreetBets، وهو منتدى استثماري على منصة «ريديت»، والذين اخترعوا مغامرة مالية جديدة، لنطلق عليها اسم «تداول السرب» أو «القطيع». وقام هؤلاء برفع أسعار أسهم بعض الشركات المغمورة في أواخر يناير. وتسبب ذلك في تكبد صناديق التحوط خسائر كبيرة والتي راهنت على انخفاض أسعار أسهم تلك الشركات، كما أدى ذلك إلى تزايد الضغوط المالية على الوسطاء عبر الإنترنت والذين يتعيّن عليهم تقديم ضمانات ائتمانية في حال زادت التقلبات. ومنذ ال 28 من يناير، جمعت منصة التداول الرقمية «روبن هود» تمويلات بقيمة 3.4 مليار دولار لدعم عملياتها.

السرب يتقدم

وبحسب «الإيكونوميست»، يبدو أن السرب قد تقدم، فخلال أسبوع، هوت أسعار بعض الأسهم المفضّلة، وقفزت أسعار الفضة. وفي الوقت ذاته، أصبحت «تيسلا» خامس شركة أمريكية من حيث القيمة، كما أن عملة البتكوين، التي كانت مهمشة وأصبحت سائدة فيما بعد، تبلغ قيمتها الإجمالية الآن 680 مليار دولار، في حين أن أحجام تداول الأسهم بلغت أعلى مستوياتها خلال عقد على الأقل.

وجزء من هذا السبب هو أن عمليات الإنقاذ الحكومية قد وضعت حداً أدنى للديون المحفوفة بالمخاطر. ولدى البنوك فائض من السيولة، حيث وصلت الفوائض النقدية في بنك «جيه بي مورجان» إلى 580 مليار دولار في ظل الجائحة، لدرجة أن البنوك تصرف المودعين بعيداً.

وتقول «الإيكونوميست»: بدلاً من الاستفادة من الحظر في تعلم لغة الماندرين واستكشاف روايات تولستوي وقصائد «تي. أس. أليوت»، استخدم بعض الأشخاص شيكات التحفيز الاقتصادية في التداول. وعلى الرغم من أن فورة التداول هذه تنذر بالخطر، إلا أنه يمكن العثور على أسباب أخرى تدعم التغيرات في أسعار اليوم. وعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة للغاية، تبدو الأصول الأخرى جذابة نسبياً. وبالمقارنة مع العائد الحقيقي لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، فإن الأسهم أرخص مما كان عليه الأمر قبل انهيار سوق الأوراق المالية في عام 2000.

تحوّل نظام التمويل

ومع ذلك - تتابع «الإيكونوميست»، فإن النشاط الأخير يعكس أيضاً تحوّلاً أساسياً في نظام التمويل. وفي العقود الأخيرة، انهارت تكاليف تداول الأسهم إلى الصفر تقريباً. وأول من استفاد من ذلك، كانت صناديق التحوط الكمية وكبار مديري الأصول مثل صندوق «بلاك روك». والآن، انضم إلى القائمة المستثمرون الأفراد، وهذا هو السبب في أنهم شكلوا ربع إجمالي التداولات في يناير. كما لعبت وسائل المعلومات الجديدة عن الأسواق دوراً في ذلك، ففي السابق كانت الأخبار عن الشركات والاقتصاد تأتي من التقارير والاجتماعات التي تحكمها قوانين التداول. وتتوفر الآن مجموعة كبيرة من البيانات الفورية من مواقع الويب المختلفة ومؤشرات تتبع القطاعات الصناعية ومحادثات وسائل التواصل الاجتماعية.

وبعيداً عن كونها تقليعة عابرة، فإن الاضطرابات والتقلبات في الأسواق ستشتد. إذ يمكن لأجهزة الحاسوب تجميع بيانات عن سلاسل الأصول غير السائلة وإظهار خوارزميات لتسعير أصول متشابهة، مما يوسع عالم الأصول التي يمكن تداولها بسهولة. ويتم تداول نسبة متزايدة من السندات من خلال الصناديق المتداولة في البورصات، بوساطة سلالة جديدة من صانعي السوق مثل شركة «جاين ستريت».

وبحسب «الإيكونوميست»، تحمل هذه الرقمنة وعوداً كبيرة على الورق، حيث سيتمكن المزيد من الناس من الوصول إلى الأسواق بكلفة صغيرة، والمشاركة مباشرة في تملك مجموعة أوسع من الأصول والتصويت على كيفية إدارتها، ونتيجة لذلك ستنخفض كلفة رأس المال للأصول غير السائلة.

أزمات الابتكارات

إلا أن التقدم المالي غالباً ما يكون فوضوياً. وللمرة الأولى، يمكن للابتكارات أن تسبب أزمات، كما حدث خلال طفرة هيكلة الائتمان في 2007-2009، في حين إن قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على نشر المعلومات الخاطئة تشكل مصدر قلق متزايد.

كما يخشى البعض من أن الشركات ذات التأثير الكبير التي تخزن بيانات المستثمرين الأفراد قد تستغلها في نهاية المطاف. وقد دفعت حمى «روبن هود» بالفعل السياسيين من اليمين واليسار إلى القلق بشأن الخسائر التي تكبدها مستثمرو التجزئة والأصول ذات الأسعار المغلوطة والتهديدات التي تشكل خطراً على الاستقرار المالي. وتختتم «الإيكونوميست»: لذلك، لابد من تحديث مجموعة من أدوات وتقنيات تنظيم التداول، في حين تحتاج قواعد التداول من الداخل والتلاعب إلى التطوير للتعامل مع تدفقات المعلومات الجديدة، وكذلك وضع حد للأخبار الكاذبة التي قد تحدث اضطرابات كبيرة في أسواق الأسهم.