إدوارد روسكي..المهاجر البولندي ملك عقارات «ماجستيك»

إدوارد بي روسكي جونيور هو رجل أعمال ومطوّر عقاري وملياردير أمريكي يشغل منصب رئيس شركة «ماجستيك ريالتي». حلّ روسكي من المرتبة 97 في قائمة أغنى 400 أمريكي في عام 2017، حيث يمتلك أكثر من 83 مليون قدم مربع من العقارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، لكونه مطوراً لمجمعات الأعمال عبر شركته العقارية

يشغل روسكي منصب الرئيس التنفيذي ل«ماجستيك» منذ العام 1994، وشغل سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات من عام 1978 حتى عام 1994.

يشار إلى أنه يمتلك جزئياً فرقي «لوس أنجيلوس كينجز» لهوكي الجليد، و«لوس أنجيلوس ليكرز» لكرة السلة، كما يملك فندق «سيلفرستون لاس فيجاس» المكوّن من 300 غرفة. في العام 2018 بلغت الثروة الصافية لرجل الأعمال روسكي 5.8 مليار دولار بحسب مجلة «فوربس».

ولد روسكي في عام 1938 في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، و كان والده أيد روسكي ابناً لعائلة فقيرة مهاجرة من بولندا ولم يكمل دراسته الثانوية. خدم والده في القوات البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية ثم انتقلت العائلة إلى جنوب كاليفورنيا، حيث أسس شركة «ماجستيك ريالتي» في العام 1948.

التحق روسكي بمدرسة لويولا الثانوية في لوس أنجيلوس، وتخرّج في جامعة جنوب كاليفورنيا في عام 1962، وحصل على شهادة البكالوريوس في العقارات والتمويل، وفي العام 1966 انضم للعمل في شركة والده.

التحق روسكي بقوات البحرية الأمريكية بعد تخرجه في الجامعة عام 1962، وشارك في حرب فيتنام، حيث أصيب خلال عملية «ستارليت» في العام 1965، وحصل بعد ذلك على ميدالية النجمة البرونزية ووسام القلب الأرجواني.

في العام 2007 أسس روسكي مؤسسة «لاند أوف فري» لدعم المحاربين القدامى وأسرهم، وقد ساهم بأكثر من 10 ملايين دولار لدعم جهود المؤسسة، وفي أكتوبر من العام 2017 حصل على وسام الشرف من الكونجرس الأمريكي.

في العام 1995 استحوذ روسكي على حصة أقلية في فريق «لوس أنجيلوس كينجز» لهوكي الجليد، وفي العام 1998 امتلك حصة أخرى في فريق «لوس أنجيلوس ليكرز» لكرة السلة. وتمكن «ليكرز» من الفوز ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين في الأعوام 2000 و2001 و2002 و2009 و2010 و2020، في حين أن فريق «كينجز» فاز بكأس ستانلي للهوكي في العامين 2012 و2014.

يشغل روسكي منصب رئيس مجلس إدارة جامعة جنوب كاليفورنيا، وفي العام 2006، تبرع هو وزوجته بمبلغ 23 مليون دولار لكلية الفنون الجميلة في الجامعة، والتي أعيد تسميتها منذ ذلك الحين لتصبح كلية «روسكي للفنون الجميلة والتصميم» وفي لعام 2016، تبرع مع زوجته بمبلغ 25 مليون دولار لمعهد العيون في كلية كيك للطب التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا، كما أنشأ مؤسسة «ماجستيك ريالتي» في العام 2002، وهو برنامج توعوي مجتمعي يركز على الشباب والأسرة والتعليم والصحة، وتقدم هذه المؤسسة منحاً تفوق مليوني دولار سنوياً.

يشار إلى أن روسكي متزوج من جايل جارنر، ولديهما 3 أطفال، وتعيش عائلته في ضاحية «تولوكا ليك» في لوس أنجلوس.