شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات خجولة على أسهم البنوك بعد إعلان نتائجها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تباين أداء أسهم أربعة بنوك وطنية كانت قد أعلنت نتائجها السنوية، وجاء هذا التباين على صعيد مستويات السيولة والأسهم المتداولة على كل شركة، وكذلك على صعيد المستوى السعري الذي وصل إليه السهم.

وأظهرت بيانات الأسواق سيولة قوية على سهم «أبوظبي الأول» الذي استقطب منذ الإعلان عن نتائجه السنوية في 26 يناير وحتى آخر جلسة تداولات بواقع 946.34 مليون درهم، من خلال التداول على 63.4 مليون سهم، لكنه انخفض بنسبة 0.27% إلى مستوى 14.88 درهم.

واجتذب «أبوظبي التجاري» 125.6 مليون درهم، مرتفعاً 2.02% إلى مستوى 6.57 درهم، وذلك منذ تاريخ الإعلان عن نتائجه السنوية في 31 يناير وحتى آخر جلسة تداول.

من جهته، أغلق سهم «الإمارات دبي الوطني» مستقراً عند 11.6 درهم، منذ الإعلان عن نتائجه السنوية في 27 يناير ولغاية آخر جلسة تداول، حيث استقطب خلال هذه الفترة سيولة بقيمة 175.6 مليون درهم، عبر التداول على نحو 15 مليون سهم.

وشهد سهم «بنك رأس الخيمة الوطني» سيولة ضعيفة نسبياً بنحو 3 ملايين درهم من خلال التداول على 783.36 ألف سهم، ليرتفع سعر السهم إلى 3.95 درهم، بعد ارتفاعه بنسبة 1.28%، وذلك في ثلاث جلسات تداول؛ أي بعد الإعلان عن نتائجه في 2 فبراير الجاري، ولغاية آخر جلسة تداول في 4 من الشهر ذاته.

وشهدت الأسواق في جلسات الأسبوع المنصرم تذبذباً في الأداء عموماً، وسط حذر خلال التعاملات في انتظار باقي نتائج الشركات المدرجة، لاسيما العقارية ذات الأوزان الثقيلة في مؤشرات الأسواق مثل «إعمار العقارية» و«الدار» اللذين شهدا إغلاقاً على مكاسب في غضون 5 جلسات سابقة، وقلّصا ضغوط البنوك على المؤشرات العامة للأسواق.