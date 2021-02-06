شكرا لقرائتكم خبر عن حلم التملّك العقاري يتبخّر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

لا يختلف اثنان على أن خيار شراء وحدة سكنية لغرض الاستخدام يبقى هو الأفضل من الاستئجار للشخص الراغب في إقامة طويلة في الدولة، فما تدفعه لاستئجار وحدة عقارية على مدى سنوات طويلة ربما يكون أكثر من كافٍ لشراء العقار نفسه الذي تستأجره. وتبدو اليوم الفكرة أكثر جاذبية مع انخفاض أسعار العقارات بصورة لافتة في الفترة الأخيرة إلى مستويات مغرية بالشراء، لكن أسعار الفائدة في رأي متعاملين لا تزال مرتفعة على الرهن العقاري، أو فلنقل أنها لم تنخفض بإيقاع موازٍ لما نراه في الأسواق العالمية، ومساوٍ للتراجع في معدلات الفائدة وسعر الإيبور وهو سعر الفائدة على القروض بين بنوك الإمارات.

وقال عملاء بنوك إنهم يرغبون فعلاً في التحول من الاستئجار إلى التملك بالفعل وسعوا لاستطلاع الفرص السانحة في الوقت الحاضر، غير أن مستويات الفائدة إضافة إلى الدفعة المقدمة التي يرونها مرتفعة (20% للمقيم و15% للمواطن) تشكل عائقاً بالنسبة للراغبين في شراء وحدة عقارية بغرض استخدامها كمسكن، فعلى سبيل المثال في حال رغب الشخص في شراء عقار بقيمة مليون درهم في ظل أسعار الفائدة الحالية سيكون عليه سداد دفعة مقدمة قدرها 200 ألف درهم -بالنسبة للمقيمين- ومن ثم سيتعين عليه، على فرض اختياره سداد القرض في فترة 15 عاماً، أن يسدد فائدة عن هذه الفترة تصل إلى ما يزيد على نصف قيمة القرض، بحيث تصبح التكلفة النهائية لشراء العقار حوالي 1.42 مليون درهم.

ويقول أحد الوسطاء العقاريين أن المشتري العقاري عليه فعلياً أن يؤمّن ما لا يقل عن 25% من ثمن العقار، منها الدفعة الاولى ورسم التسجيل (4% في دبي) و2% عمولة الوسيط. وتعتبر هذه النسبة مرتفعة بالنسبة للمشتري النهائي.

ويرى عملاء البنوك أن هذه التكلفة مرتفعة، خاصة في ظل الظروف الراهنة والتراجع الحاد في مستويات الفائدة، فالفائدة على الودائع المصرفية تقل حالياً عن نسبة 1%، ما تبدو معه تكلفة الاقتراض غير منطقية إلى حد كبير، وطالبوا بأن تعكس الفائدة على الرهن العقاري الواقع الحالي لأسعار الفائدة، وبأن يتم تقليص النسبة المطلوبة للدفعة المقدمة على الوحدة السكنية خاصة لمن يتمتع بسجل ائتماني جيد.

وفي هذا الصدد تباينت أقوال الخبراء الذين استطلعت ”الخليج 365” آراءهم بين من يرى أن الدفعة المقدمة ضرورة لضمان جدية العملاء الراغبين في شراء مسكن في الدولة، وللتأكد من اتخاذ العميل قراراً موزوناً في الشراء بحيث لا يتجاوز سعر العقار إمكانياته الفعلية، وبين من وجد في خفض الدفعة المقدمة خطوة مهمة لحفز السوق تتماشى وخطط ومبادرات الدولة لتعزيز النمو وتشجيع الطلب.

مستويات مقبولة

وقالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي إنه من المهم في الجزء الخاص بأسعار الفائدة على الرهن العقاري التفرقة بين الرهون القديمة التي تم الاتفاق عليها قبل تراجع أسعار «إيبور» وبين القروض الجديدة، موضحة أن القروض القديمة تخضع لشروط الاتفاق وإن كانت الفائدة ثابتة أو متغيرة أو تعتمد نظام سعر فائدة محددة فوق «إيبور»، ولفتت إلى أن الأسعار الثابتة لن تتأثر أو تتغير بطبيعة الحال مع تغير سعر «إيبور» على العكس من القروض المرتبطة بسعر الفائدة بين بنوك الإمارات والتي تتعدل تلقائيا مع تغير سعر «الإيبور».

أما بالنسبة للرهون العقارية الجديدة فالأمر يخضع لعدد من العوامل التي يتحدد على أساسها سعر القرض، ومنها على سبيل المثال، السجل والتقييم الائتماني للعميل والراتب وسجل الشركة التي يعمل لديها، فلا يوجد معيار واحد يحكم سعر الفائدة فالأمر خاضع لرؤية البنك نفسه. والبنك هو من يقرر إن كان بإمكانه خفض هامش الربحية على الرهن العقاري. وأشارت إلى أن وضع الرهن العقاري يختلف عن بقية أنواع القروض من حيث طول فترة القرض والتي تصل إلى 25 عاماً، ما يدفع البنك إلى محاولة موازنة سعر الفائدة بشكل ما، وأوضحت أنه من الملاحظ حالياً نمو في الطلب على الرهون العقارية في الدولة مع وصول أسعار البيع إلى مستويات جيدة، وقالت إن مستويات الفائدة على الرهن العقاري تعتبر مقبولة في الوقت الحاضر بالنظر لطول فترة هذا النوع من القروض.

أما بالنسبة للدفعة المقدمة فقالت الهرمودي إن أسواق العقار المحلية لم تتعافى كلياً في الوقت الحاضر، ما يجعل الدفعة المقدمة مبررة للبنوك التي عليها أن تحافظ في نهاية المطاف على أموالها. وأضافت قائلة إنه في حال لم يكن العميل قادراً على تسديد قيمة الدفعة المقدمة على عقار ما فربما يكون من الأفضل له أن يجد عقاراً أقل تكلفة يناسب إمكانياته.

خفض الفائدة والتحفيز

وقال الخبير المصرفي أمجد نصر إن خفض الفائدة على الرهون العقارية في الفترة الراهنة يمكن أن يشكل جزءاً من خطط التحفيز الاقتصادي الرامية لدعم مستويات الطلب، مبيناًُ أن الفائدة على الرهون العقارية في عدد من الدول حول العالم وصلت إلى مستويات متدنية أقل من 1%، وأضاف: نحن لا نطالب بمستويات فائدة شديدة التدني، لكن في ظل فائدة أقل من 1% على الودائع المصرفية في الوقت الحاضر، فإنه من المناسب أن تراجع البنوك هوامش الربحية على الرهون العقارية بما يسهم في تشجيع الطلب.

ولاحظ أن الوضع مختلف في الاقتصادات الأخرى عنه في الإمارات مع شريحة كبيرة من المشترين من غير المواطنين، ما يفرض إمكانية مغادرة الدولة في حالة التعثر في سداد الرهن، والبنوك تبقى لديها مخاوف من عدم قدرتها على بيع العقار بالسعر نفسه وبالدرجة الكافية من السهولة، على العكس من دول أخرى كالولايات المتحدة لديها استقرار نسبي في أسعار العقارات وسهولة في بيع العقار وتحصيل قيمته. وأضاف قائلاً إن البنوك هنا تحاول حماية مصالحها من خلال فرض هامش ربح فوق سعر«الإيبور» يضمن لها عائد اً لا يقل على 3%. لكنه لفت إلى أنها قد تجد نفسها مضطرة لمراجعة هوامش ربحيتها مع منافسة المطورين العقاريين الذين بدأوا في طرح خطط سداد مرنة على آجال أطول للمشترين. واكد انه من المهم في هذه المرحلة أن تسهم البنوك في تحفيز الطلب والنمو الاقتصادي بالتالي من خلال خفض أسعار الفائدة، واعتماد مثلا أسعار ثابتة ل 3 سنوات، ومن ثم ربط الفائدة بسعر «الإيبور».

وعلى مستوى الدفعة المقدمة اتفق نصر مع مطالبات عملاء البنوك بخفضها، على الأقل لفترة العامين المقبلين قائلاً إن تيسير هذه العقبة من شأنه أن يساعد على تعزيز الطلب. وحول إمكانية تعثر العميل قال إن الدور هنا على البنوك نفسها، والتي يتعين عليها تحري الوضع الائتماني للعميل بدقة قبل الموافقة على القرض وتحديد نسبة تغطيته من إجمالي العقار، فهي في نهاية المطاف المسؤولة عن حماية مصالحها.

صيانة الحقوق

وقال الخبير المصرفي حسن الريس إن العميل نفسه يقع على عاتقه دور صيانة حقوقه، فالعميل الذي لديه رهن عقاري اتفق عليه قبل تراجع أسعار الفائدة أن يقوم بنفسه بمراجعة بنكه ومفاوضته على خفض سعر الفائدة، لافتاً إلى إنه ليس من المقبول أبداً أن يسدد العميل في الوقت الراهن فائدة على الرهن العقاري بسعر مرتفع مثل 4% أو أكثر، ويمكنه في حال لم يجد التجاوب اللازم من البنك أن يحول رهنه إلى بنك أخر بشروط أفضل قائلاً إن التكلفة في هذه الحالة تصل إلى 1% من بقية القيمة المستحقة على القرض وبحد أقصى 10 آلاف درهم.

واتفق بدوره على أهمية خفض نسبة الدفعة المقدمة على الوحدات السكنية قائلاً أنه من المهم موازنة النسبة على الدفعة المقدمة بما يخدم مصلحة البنك والعميل في الوقت نفسه، وأضاف أن من شان هذه الخطوة أن تشجع الطلب على شراء الوحدات السكنية خاصة مع انخفاض أسعار العقارات في الوقت الحاضر.